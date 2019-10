Feudalismos

Jon Juaristi SEGUIR Actualizado: 20/10/2019 00:56h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hay naciones sin estado, pero no me refiero a Cataluña. El mejor ejemplo que se me ocurre de una nación sin Estado es México. Es verdad que parece tener un estado, o muchos estados, porque, encima, se las da de ser un Estado de estados, un Estado federal, pero ni el Estado ni los estados de México sirven para otra cosa que para rendirse al crimen organizado, como se ha visto esta semana en Sinaloa, y se ve cada día en Michoacán, en Chihuahua, en el DF y donde se les antoje a los cárteles. Es el México de López Obrador, el pendejo que nos exigía pedirle perdón de rodillas por haber destruido la gloriosa civilización azteca. Pues mira tú

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Maleficios

Maleficios ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Prójimos

Prójimos ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Tortugas