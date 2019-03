Juan Manuel de Prada Actualizado: 11/03/2019 00:04h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Me ha regocijado mucho la polvareda de discusiones memas que se ha suscitado en torno al concepto de «feminismo liberal». En medio de mil argumentaciones ineptas he escuchado, incluso, a un ministro afirmar que tal expresión constituye «un oxímoron». ¡Aquí se perciben los efectos estragadores de una formación deficiente, ayuna por igual de doctrina política y de preceptiva literaria! Pues la expresión «feminismo liberal» no es un oxímoron, sino un pleonasmo como un castillo.

El liberalismo, despojado de farfollas retóricas, no es otra cosa sino exaltación del individualismo y la autodeterminación; promesa de emancipación de todas las cadenas que no es, a la postre, sino ruptura de los vínculos comunitarios que nutren y arraigan a los seres humanos (incluido el

Juan Manuel de Prada Escritor