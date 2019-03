Feminismo e izquierda

José María Carrascal Actualizado: 11/03/2019 00:11h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Les dije, comentando el tema en boga, que lo que menos necesitamos es una guerra de sexos. Hombres y mujeres no somos rivales, sino complementarios. La naturaleza nos ha hecho distintos, pero nos necesitamos hasta el punto de que sólo conjuntamente alcanzamos la plenitud física y mental. Lo que no es fácil, como nada en esta vida, al chocar con otra poderosa tendencia humana: el individualismo. Pero si hemos sido capaces de desintegrar el átomo, vencer la ley de la gravedad y crear la democracia, ¿por qué no vamos a poder firmar la paz entre los sexos, que tal vez nos lleva a la paz entre los hombres, mejor que la pauta de Kant y su paz perpetua, que nadie

