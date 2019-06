Ese extraño rencor

Seguir Luis Ventoso Actualizado: 28/06/2019 00:25h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Creo recordar que me compraron mis primeros vaqueros Levi’s, con su ansiada vitola roja, a los 16. Viví en la primera casa con calefacción a los 18 y no volé en avión hasta los 20. Cualquier mocosín de hoy ya ha hecho todo eso (y además tiene móvil, consola, habla inglés y dispone de más ropa en un año que tenía yo en cinco). He experimentado y disfrutado el progreso sensacional de mi país, que me enorgullece y me facilitó una vida feliz. Nací bajo un régimen autoritario y vivo en una avanzada democracia. En mi ciudad natal, donde había un poblado chabolista y un estercolero, hoy se levantan un Corte Inglés y un parque. La banda terrorista que torturaba

