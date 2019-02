Experimento contra la pobreza «La sensación general, compartida en Finlandia por todos los partidos, es que la renta mínima garantizada constituye un avance que debe medirse en términos de bienestar y libertad»

Guy Sorman

Los países nórdicos tienen una cultura de la experimentación social que nuestras naciones latinas no practican. En Escandinavia se ensayan modelos económicos y sociales, y si al ponerlos en práctica no funcionan, se renuncia a ellos. Así, después de haberse dedicado al socialismo de Estado en la década de 1960 y haber constatado su fracaso en la década de 1980, el norte de Europa trata ahora de combinar el liberalismo económico con la solidaridad social. Las ideologías a priori cuentan poco en estos cambios, que son ante todo pragmáticos, mientras que en el sur de Europa no se acepta tan fácilmente un modelo económico y social que no coincida con un compromiso partidista.

Hoy en día en toda Europa se

