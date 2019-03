La Tercera Los exilios no empezaron en el 39 «¿Cómo me va a parecer mal que el presidente del Gobierno rinda homenaje a don Antonio Machado y se conmueva? Lo que no me parece bien es que la visita pretenda conmemorar el ochenta aniversario del exilio republicano. Es un infantil intento de empañar la clara victoria que el 1 de abril de 1939 obtuvo uno de los dos bandos enfrentados en aquella dramática guerra»

Fernando Suárez González Actualizado: 10/03/2019 00:03h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico * También yo fui a Colliure. Despertó mi curiosidad el gran Manuel Alcántara que en «Ciudad de entonces» (1962) incluyó estos versos, presentes siempre en mi memoria: «En Colliure, sin que nadie la sembrara, / ha crecido una encina polvorienta, / en mitad de una brisa castellana. / Investiga el suceso gente experta». Treinta y cuatro años después, el 12 de junio de 1996, pude conocer la tumba del poeta. ¿Cómo me va a parecer mal que el presidente del Gobierno rinda homenaje a don Antonio Machado y se conmueva, como yo, ante el triste final que para él supuso la guerra civil? Lo que no me parece bien es que la visita pretenda conmemorar el ochenta aniversario del exilio republicano. Regístrate en ABC y disfruta de la mejor opinión y análisis Es gratis, fácil y rápido. Pincha en el botón azul para crear tu cuenta con tu correo electrónico y una contraseña.

Actívala en el enlace que te enviaremos por correo electrónico y disfruta de nuestra Opinión sin restricciones. Regístrate en ABC * Si ya estás registrado, inicia aquí tu sesión y navega siempre bajo registro para leer ABC sin límite. Temas Paris

Madrid (ciudad)

ABC

Pablo Iglesias

Estados Unidos

Benito Mussolini

Adolf Hitler

España (País)

Juan Ramón Jiménez