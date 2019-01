Estilo tabernario para tapar a «Air Sánchez»

Álvaro Martínez

Seguir Actualizado: 28/01/2019 17:26h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El PSOE no encontrado mejor manera de responder al uso caprichoso y absolutamente discrecional del avión oficial que hace Sánchez, que acusar a Rajoy de hacer lo mismo pero con «avituallamiento extra de vino y whisky» a bordo. La frase es de Sofía Hernanz y fue pronunciada en la Diputación Permanente del Congreso; no es por tanto un desahogo en Twitter o en calentón ocasional en otra red social, es una declaración oficial del Grupo Socialista en las Cortes con la que no le importa dejar lo que le queda de ética en profundidades abisales al echar mano de un comentario de taberna, sin pruebas naturalmente.

No se conoce que Rajoy tomara el Falcon de la Fuerza Aérea para ir