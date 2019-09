Están todos igual de locos

Seguir Ramón Pérez-Maura @PerezMaura Actualizado: 04/09/2019 23:52h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Desde nuestra perspectiva, la actitud del Gobierno conservador de Boris Johnson y de la mayoría de su partido es una locura. Sacar al Reino Unido de la UE no tiene sentido. Y hacerlo a la fuerza, sin cerrar un acuerdo, tiene todavía menos lógica. Pero los argumentos de la otra parte son igual de débiles. Los que en esta hora quieren impedir el Brexit sin acuerdo son los mismos que por tres veces han votado en contra del único acuerdo posible: el que se firmó con el Gobierno de Theresa May. Si consiguen tomar el control del Gobierno -lo que no es probable- y piden otros tres meses de prórroga hasta el 31 de enero ¿cree alguien que los 27

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión