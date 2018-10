Estamos indefensos

Ramón Pérez-Maura

Probablemente muchos de los lectores de ABC no son conscientes del acoso al que son sometidas cada día las ideas que se propagan desde estas páginas. De hasta qué punto tiene el lector de ABC ante sí un reducto de libertad. Y de lo cuesta arriba que se está poniendo esta batalla. Algunos lectores quizá recuerden la columna que publiqué el pasado sábado titulada «Contra la Corona» –con perdón de la autocita, pero no tengo mejor forma de ejemplificar el caso. Como no les será difícil recuperarla por alguno de los medios disponibles, me limitaré a recordar que abordaba en ella el acoso al que está sometida la Monarquía desde los partidos que cogobiernan España. Un partido propone la abolición de la Monarquía y sostiene a un Gobierno que propone derogar el delito de injurias a la Corona. Una mera descripción de los hechos que concluía diciendo que la semana pasada habíamos vivido el más grave ataque a la Monarquía desde su reinstauración en 1975.

El pasado domingo, mi colega Hermann Tertsch tuvo la amabilidad de difundir en Twitter el artículo y tras su distribución el artículo fue rebotado por una persona anónima bajo la rúbrica @adaller1. Yo denuncio habitualmente a los que usan Twitter desde el anonimato. Algunos subimos nuestros artículos y opiniones a esa red con nombres y apellidos y nos exponemos a que nos rompan la cara por hacer uso de nuestra libertad de expresión. Pero en el caso que nos ocupa, @adaller1 se limitaba a reproducir mi artículo íntegramente. Aunque desconozco quién hay tras esa dirección de Twitter, parece relevante que exhiba la bandera de Tabarnia. Un tiempo después, mi artículo aparecía censurado con un cartel acompañado de la siguiente explicación: «El siguiente contenido multimedia puede contener material que puede herir la sensibilidad de algunas personas», razón por la que no estaba disponible.

Hombre, yo admito que en la segunda frase del artículo hablaba del «analfabetismo funcional del presidente en palacio» a raíz de la bochornosa actuación el viernes del doctor Sánchez y señora. Pero de ahí a que pueda «herir la sensibilidad» de alguien...

El 29 de enero de 2014, a raíz de una intervención mía en «Al rojo vivo» en La Sexta –sí, yo también fui un tonto útil que ayudó a hacerse ricos a los amigos de esa izquierda– me amenazaron en Twitter. Un usuario llamado @rober_roj me decía «@perezmaura eres chusma por tus comentarios, propagandista a sueldo. Muerto deberías estar en lugar de los que pasan hambre. #Mauragentuza». Otro falto de cariño, que respondía al nombre de @enderfox, me decía «@perezmaura ojalá lo maten pronto;)». Y un tercero, me indicaba «@perezmaura Y la deuda de los bancos que la pague tu puta madre si tienes dinero. Muérete». Al menos este no pedía que me mataran. Presenté las correspondientes denuncias asistido por Carlos Bueren. Twitter jamás tuvo a bien ayudar lo más mínimo a identificar quién estaba detrás de esas amenazas. Supongo que debían de pensar que la sensibilidad de mi madre y mis hijos es de piedra y no tenía por qué sentirse herida por que quisieran matarme o injuriasen a mi madre. Eso da igual. Pero que en España alguien haga una defensa de la institución que encabeza nuestro Estado con la legitimidad de los siglos, refrendada por todos los españoles por referendo el 6 de diciembre de 1978, eso sí. Eso hiere la sensibilidad de cualquiera.

Otra prueba de que la democracia española no está amenazada por la ultraderecha. Lo está por la ultraizquierda en auge.