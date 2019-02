El Estado en el estrado

Ignacio Camacho Actualizado: 27/02/2019 01:02h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En el derecho penal procesal, la declaración de los acusados tiene una importancia relativa. En primer lugar porque tienen derecho a mentir -del que los líderes separatistas se han servido a su gusto y medida-, y en segundo porque su versión está sometida a contraste durante el resto de la vista. Los imputados han mentido sobre su grado de participación en los hechos, pero no sobre sus intenciones políticas: consideran, y así lo han dicho, que el ordenamiento español no puede limitar su autoproclamada soberanía. En realidad lo fían todo a Estrasburgo pero el tribunal europeo no podrá revisar los hechos probados ni las conclusiones; su papel se limita a la tutela de garantías. En ese sentido, Cuixart justificó ayer

