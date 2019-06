Ese español raro

Seguir Ignacio Camacho Actualizado: 10/06/2019 00:25h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En algunos colegios de vanguardia pedagógica se ha puesto de moda -una moda importada, no todas las estupideces educativas son españolas- hacer que los niños practiquen deportes sin marcador, para que no se traumaticen con las derrotas. No se cuentan los goles, ni las canastas, ni los puntos, no vaya a ser que quienes los encajan sientan complejo de inferioridad perdedora. Prohibido competir, prohibido destacar, prohibido esforzarse para ganar trofeos o para sacar buenas notas. Los chavales, por supuesto, suelen llevar la cuenta de los tanteos de memoria porque su tendencia natural escapa de esa burbuja sobreprotectora. Son pequeños, pero no idiotas.

Por fortuna, Rafael Nadal Parera no fue a ninguna de estas escuelas empeñadas en abolir los conceptos de

Ignacio Camacho Articulista de Opinión