La Tercera España, otra vez, en nuestras manos «La preocupación por la superficie política no es incompatible con la serena dedicación a la profundidad moral. No está en juego el Estado sino la Nación. No debemos agobiarnos pensando qué va a suceder, sino decidir qué puedo hacer, qué voy a hacer. No está en juego qué España, sino España, su supervivencia. Ella es lo que está, de nuevo, en nuestras manos»

Ignacio Sánchez Cámara Actualizado: 27/04/2019 00:03h

En el albor de la Transición, Julián Marías escribió una serie memorable de artículos. Recuerdo ahora, y no por azar, el título de dos de ellos: «La devolución de España» y «España en nuestras manos». Lo que está hoy en juego no es, como sería normal, el sesgo político, más o menos diestro o siniestro, del Gobierno, sino la supervivencia de España como nación. La concesión del derecho de autodeterminación a una región de España entrañaría la destrucción del orden constitucional y de la Nación. Lo primero, porque la Constitución se fundamenta en la unidad indivisible de la Nación española. El «derecho a decidir» no es un derecho democrático. No hay más derechos democráticos que lo que establece y garantiza

Temas

