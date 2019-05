La Tercera La España de la gente poco importante «Lo más grave es que la lluvia ácida de las ideologías totalitarias que sufre la gente común se financia mediante la desorbitada presión tributaria que sobre ella misma se ejerce. El mismo Ortega lo advirtió ya en 1929: “La espontaneidad social quedará violentada una vez y otra por la intervención del Estado […]”»

Leopoldo Gonzalo y González Actualizado: 19/05/2019 23:54h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Historia Universal -escribió Carlyle en su Tratado de los Héroes- es, «en lo esencial, la Historia de los grandes hombres». Margaret Macmillan, rectora del St. Antony’s College, de Oxford, en su ensayo Las personas de la Historia (2017), aclara oportunamente que el historiador escocés no veía tanto a sus héroes como «[…] hacedores de la Historia, sino más bien como personas que recogían el sentimiento de una época en particular, o que fueron capaces de ver con más claridad hacia dónde se dirigía la sociedad o qué necesitaba». No es preciso insistir en la evidente simbiosis entre la sociedad y sus carlyleanos héroes, si por tales hay que tener también a sus conductores más o menos notables. Ocurre, sin