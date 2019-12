La Tercera La España disminuida «España disminuida, sí. Porque los ciudadanos españoles residentes en las otras provincias, o sea en las que no hay fueros especiales, que remiten, por singular paradoja, precisamente a la Edad Media, o donde no hay partidos de tinte separatista o nacionalista, sufren muchas veces no solo una disminución en la calidad de los servicios, sino también, y esto es lo más grave, en su capacidad para decidir sobre las cuestiones de Estado»

Juan Pedro Aparicio Actualizado: 30/12/2019 23:31h

Se ha puesto últimamente de moda la locución España vacía o España vaciada a raíz de un celebrado libro escrito por Sergio del Molino. El libro ha venido a generar además un estado de opinión que tiene bastante de alegato o denuncia contra el abandono que sufren los ciudadanos que pueblan estos territorios por parte de la administración del Estado. Denuncia o alegato que ha sido acogido enseguida por todo el espectro político con algo más que una pizca de demagogia. De un lado, los que parecen situar en esa parte de España los rasgos más firmes de nuestro ser nacional. De otro, los que la exhiben como ejemplo sangrante de las desigualdades e injusticias estructurales que nos oprimen.

