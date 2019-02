Escribir es copiar

Francisco Robles Actualizado: 27/02/2019 00:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Escribir en España ya no es llorar. Eso se quedó para los tiempos de Larra, aquel articulista que se creía lo que escribía, y al que le dolía España en el costado de su juventud perdida. Con apenas 28 años se quitó la vida delante de un espejo por esa tragedia nacional que la convirtió en íntima, fuera aparte el amor que no le correspondió Dolores Armijo y que lo dejó solo ante el peligro de su propia soledad. Escribir en España ya no es llorar, sino copiar el texto con la pamema de la intertextualidad que todo lo puede y todo lo justifica. Que se lo pregunten a ese presidente del Gobierno que se ha atrevido a publicar una

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Soy de Podemos

Soy de Podemos ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Equidistantes

Equidistantes ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Todo está escrito