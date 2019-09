La entente utópica

Seguir Ignacio Camacho Actualizado: 15/09/2019 23:52h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tiene razón Feijóo cuando sostiene en ABC que en España podría y debería formarse un Gobierno de gran coalición (PSOE-PP) si en vez de una tropa de advenedizos adolescentes y manejados por asesores hubiese en el país una élite de políticos maduros dotados de responsabilidad weberiana y sentido de Estado. (Cabe colegir que él se incluye entre estos últimos, aunque no dio el paso al frente cuando tuvo la oportunidad de demostrarlo). Pero el presidente gallego olvida añadir que ese pacto transversal deseable y necesario también es imposible porque no lo toleraría el electorado. Esos votantes que ningún dirigente se atreverá a criticar por no parecer antipático no sólo han encumbrado a un grupo de adanistas enfermos de populismo en

