La enfermedad

TV3 dedicó ayer su habitual jornada recaudatoria, llamada La Marató, a las enfermedades minoritarias. Ni donó lo recaudado en publicidad durante aquellas horas ni sus profesionales cedieron la parte proporcional de su sueldo. La generosidad con el dinero de los demás no es sólo un ... cinismo: es un escarnio.

Si la televisión pública catalana quisiera de verdad contribuir a curar las enfermedades minoritarias empezaría por el independentismo, que es la más extendida en Cataluña, y elaboraría una programación que no fuera una constante apelación a las pulsiones más viscerales de los catalanes. Si TV3 quisiera ya no digo curar sino simplemente paliar los efectos de este minoritario pero fulminante cáncer que es hacer creer a los catalanes que podrán romper un Estado como España sin tragedia y sin pagar un oneroso precio, sería una televisión de calidad al servicio del conjunto de la comunidad y dejaría de mentir y de deformar la realidad con vulgar propaganda sólo apta para fanáticos y enfermos de una enfermedad que, no por minoritaria, es menos letal.

La mezquina avaricia del ente y de sus trabajadores -trabajadores por decir algo, porque la mayoría son una panda de vagos-, que presumen de nobleza con nuestro dinero, hace juego con la insólita bajeza del mensaje de victimismo y odio que propagan, de una debilidad mental que sólo puede causar derrota, creando soldaditos invertidos, que no están dispuestos a sufrir ninguna incomodidad por realizar su gesta, y cuya única estrategia es exigirle al bando contrario que se rinda y se suicide, y llamarle fascista si no lo hace; lo mismo que su vacía incitación al delito ha conducido a la fuga o la cárcel a los incautos que la han seguido. En un país que no estuviera aún acomplejado por el franquismo -ni por aquel antifranquismo todavía más totalitario- una televisión entregada a semejante agit-prop nacional sindicalista no tendría la menor cabida.

La generosidad de TV3 siempre ha sido de chica que me se ha enamorado en un burdel y para curar en serio la gran enfermedad minoritaria de Cataluña, más que llamar al teléfono petitorio de La Marató, tendríamos que llamar a la Guardia Civil, que sempre fa il·lusió, no sea que el único que con dos gintónics no pueda ir a los toros, vaya a ser yo.