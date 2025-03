Emilio Lara: Sabina y Galdós, iconos de España

Los pasos de mi memoria me conducen a una ciudad de libertad y al País de los Libros que cabía en una plaza. La ciudad se llama Madrid, y la plaza, la Puerta del Sol. A los seis años de edad visité la Casa de ... Fieras de una capital que tenía un scalextric en Atocha, trenes subterráneos y multitudes caminantes. Lo primero que hicieron fue llevarme a la librería San Martín, en la Puerta del Sol, y cogido de la mano, me dijeron que frente a su escaparate mataron a Canalejas. Hasta su desaparición visité a menudo aquella librería decimonónica de anaqueles de madera en la que el tiempo, gozosamente, se había detenido en la época de Benito Pérez Galdós. Para mí, la librería más hermosa del mundo no es la Lello, en Oporto, inspiradora de un pasaje de Harry Potter, sino aquella recordada librería galdosiana en la que tantos libros de Historia compramos mi padre y yo. Y es que, como canta el ubetense Joaquín Sabina, pongamos que hablo de Madrid.

Hay ciudades por las que sentimos fogonazos sentimentales, amores a primera vista que simultaneamos con otros quereres urbanos sin que el corazón y la conciencia se resientan. A Galdós le sucedió con Madrid. El escritor canario supo narrar la palpitante vida de la villa y corte en novelas insertadas en su tiempo que han trascendido su época para hacerse intemporales, cualidad reservada a los clásicos. Galdós, que trasvasó el estilo periodístico a la narrativa, es el padre de la novela histórica española debido a sus inconmensurables Episodios Nacionales. No existe en la literatura hispánica otro ejemplo similar de interpretar el presente a través del pasado, de reconstruir la historia contemporánea por medio de la novela, de fotografiar en sus páginas las virtudes y vicios hispánicos. Mis maestros, en EGB, me hicieron leer Trafalgar y sucumbí al hechizo de una prosa que transmitía emociones y una épica pocas veces igualadas. Conservo el regalo familiar de los tomos rojos de la editorial Aguilar en cuyas hojas de papel biblia me chupé de adolescente los Episodios Nacionales, los cuales devoraba como si fuesen el quinto evangelio. Luego vino el resto de su obra, en la que los personajes femeninos descollaban por su fuerza y dignidad, y denunciaba las tinieblas de lo carpetovetónico. Él está a la altura de Dickens, de Víctor Hugo y de Tolstoi, pero como era español y la envidia y la baja autoestima nacional son una incurable pandemia, todavía hay quienes, sin atreverse a llamarlo garbancero, le niegan su enormidad literaria. La indolencia gubernativa motivó que, en 2016, el Cuarto Centenario de la muerte de Cervantes no se tradujese en unos fastos nacionales de alcance internacional, en la celebración de un idioma, el español, que ya había alcanzado dimensiones universales en el siglo XVI. Todo lo contrario que hicieron los ingleses para festejar ese mismo año la muerte de Shakespeare. En fin, cosas de España. Sin embargo, para pasmo de unos y jodienda de otros, la comunidad autónoma y el Ayuntamiento de Madrid han diseñado un programa galdosiano tan ambicioso que, culturalmente, ha convertido nuestro país en el que siempre soñé: una nación moderna y desacomplejada, que, sin caer en el chovinismo, reivindica a sus grandes figuras por encima de afinidades ideológicas al no ensalzar más virtud que el talento sin tasa y el afán de plasmar el espíritu de una época. Galdós, académico, periodista y novelista, literaturizó lo castizo otorgándole un valor internacional, empresa en la que también ha descollado Sabina, cantante, bohemio y poeta, pues sus canciones consiguen la alquimia emocional de combinar el casticismo con lo universal. El de las Islas Afortunadas lo consiguió con la palabra escrita. El de la tierra olivarera, con la palabra cantada. El jiennense puso banda sonora a mi generación con unas letras de raigambre contracultural guisadas con cuarto y mitad de la poesía de lo cotidiano. Nadie ha compuesto canciones de amor y desamor como las suyas ni ha sabido contar tan bien una historia melancólica en tres minutos musicales. A mediados de los ochenta poseía una delgadez quijotesca y una voz de papel de estraza entreverada con la seda de un traje de luces. Ahora gasta estampa de dandy goyesco con sombrero y voz de cazalla. No sé si es un cantante que recita sus poemas o un poeta que canta que le han robado el mes de abril. Desde el principio estuvo dotado con el don juanramoniano de la palabra exacta, y si su picaresca noctámbula se refleja en el breve idilio de Y nos dieron las diez, en Así estoy yo sin ti expresa con metáforas como fogonazos el desamparo de un hombre sin tener al lado a la mujer amada. Cuánta belleza, cuánta virguería, qué manera de poetizar, álbum a álbum, la vida diaria y las ilusiones extraviadas. Y el amor en la madurez. Cuando le dieron el Nobel a Bob Dylan, Bieito Rubido, en un astrolabio, escribió que «algún día, los jóvenes españoles estudiarán las letras de las canciones de Joaquín Sabina». Lleva razón. A Leonard Cohen le concedieron un merecido Premio Príncipe de Asturias de las Letras, y considero que Sabina debería obtener dicho galardón. No me extrañaría que, caso de recibirlo, compusiera una canción titulada Alteza mía, a pesar de que él, en su declaración amorosa a Madrid, dijera que las niñas ya no quieren ser princesas. Después del susto médico que Sabina nos dio en este Año Galdós, la mejor forma de celebrar su recuperación es escuchar una de sus canciones y declamar su letra. Y hacerlo pasada la medianoche, claro, cuando Cenicienta pierde su zapato, sigue de parranda y se niega a volver a casa. Si su Úbeda natal es Patrimonio Mundial de la Humanidad, sus canciones, para sus seguidores, constituyen un Patrimonio Cultural Inmaterial de la vida que nos ha tocado vivir. Don Benito y Sabina, cada uno a su manera, representan lo mejor que hemos sido y somos. Son iconos de España. ================================================ Emilio Lara es historiador y escritor

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión