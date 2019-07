La Tercera Elogio de la Transición «Fernando el Católico aseguró a Francesco Guicciardini que «la Nación sólo puede hacer grandes cosas si se mantiene unida y en orden». Reavivar aquello que nos desune, nos divide y nos enfrenta, resucitando a los ochenta años de su final una guerra entre españoles es una estrategia destructiva para consumo de radicales, ignorantes y candidatos a enterradores de un sistema que tanta generosidad de todos costó levantar en la Transición»

Juan Van-Halen Actualizado: 22/07/2019 23:26h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No pocos problemas políticos que padecemos vienen de que la Transición no ha sido digerida por una parte de la izquierda, sobre todo por el radicalismo. No hablo de oídas como hacen muchos flamantes y tiernos voceros de la llamada «nueva política» que cada vez se manifiesta más vieja. Escribo lo que viví. Por eso respeto y admiro la Transición a la que asistí no muy lejos de la fila cero. Acaso por no haberla vivido hay quienes la ningunean o directamente la desprecian; se equivocan por prejuicios o ignorancia. O por ambas cosas.

Las generaciones nuevas llegaron al compromiso político a menudo imbuidas de una versión maniquea de nuestra Historia; resulta evidente en cierta izquierda. Los jóvenes recibieron un