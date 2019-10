La Tercera Ella «Regresó. En 1978. Sin esperar nada. Su fidelidad a lo hecho y a lo callado era la oblación de un creyente. Un clandestino está asomado siempre al absoluto: incluso después de que ese absoluto haya muerto. La guerra había terminado. Y ella retornaba a casa: a una casa que nunca tuvo; que nunca abandonó, por tanto. Vivió de su oficio. Nada quiso aceptar, porque nada se le debía: en eso cifraba la dignidad de sus recuerdos. Era todo demasiado precioso para comerciar con ello»

Gabriel Albiac Actualizado: 14/10/2019 23:27h

Ella -no escribiré su nombre, ¡tuvo tantos!- se extinguió con agosto. Nadie lo supo. Pero era el fin de un tiempo. Así mueren, en silencio, quienes de verdad dieron la vida por su patria. Una patria que no habían conocido, que no habían pisado siquiera. Pero que amaban. Lo bastante para arriesgar por ella la vida propia y las vidas que amaban más que la suya. Que esa mujer, partida con la última noche de agosto, fuera la abuela de mis hijas, es cosa mía. Que fuera mi más larga y más fiel amiga, hace de esa fecha, para mí, un fin de mundo. Pero mi mundo sólo me concierne a mí: no hablaré de eso.

Hablaré de un silencio.