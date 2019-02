¿Elecciones ya?

Antonio Burgos

Hacía mucho que en tan poco tiempo no detectaba un cambio de ánimo parecido al que advierto tras convocar Sánchez las elecciones generales para el 28 de abril, tras ese mitin primero de campaña echándose flores que, en vez de la declaración institucional anunciada, dio en La Moncloa, donde poco más tarde los ministros de su cesante Gobierno se rompían las manos tocándole las palmas. Quizá sea para ovación y vuelta al ruedo. No he visto mayor capacidad de utilización del aparato del Estado.

-¡Ah, del Falcon!

No, el Falcon es un aeroplano del Estado, no lo que se entiende tópicamente por «el aparato del Estado», que sabe manejar Sánchez a las mil maravillas en su provecho. Que no sé,

