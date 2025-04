Editorial ABC: Sánchez, suspenso en casi todo

La encuesta de GAD3 para ABC establece una foto fija en período no electoral, pero sintomática de que la percepción de los ciudadanos sobre la situación del país empieza a canalizarse por una voluntad de cambio de ciclo y de Gobierno. Los encuestados no dan una sola baza positiva al gobierno en ninguno de los ámbitos más significativos de su acción política y económica. Más del 60 por ciento ve mala o muy mala la economía española; y el 69 por ciento opina lo mismo de la situación política. Son datos que, al margen de que las causas correspondan en parte al propio Ejecutivo de coalición, los ciudadanos procesan como una responsabilidad de quien está al frente del país. Si la situación va mal, la opinión pública de una democracia señala al Gobierno, porque es la regla del juego. Pero sucede, además, que la propia Moncloa transmite mensajes contra su crédito político. Una mayoría de encuestados cree que Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, impone sus criterios al resto del Consejo de Ministros. Un aviso en toda regla al presidente del Gobierno, que también dice ser secretario general del PSOE, porque sus constantes concesiones a Díaz han alimentado las posibilidades electorales de la vicepresidenta comunista como futura candidata de un autodenominado ‘frente amplio’ de izquierdas.

Los socialistas miran constantemente al PP y a Pablo Casado como únicos adversarios políticos, pero deben cuidar su flanco izquierdo, no sea que Yolanda Díaz culmine la aspiración frustrada del prejubilado Iglesias de liderar a la izquierda, lo que no significa que sea la próxima presidenta del Gobierno. Las elecciones autonómicas del 4 de mayo en Madrid dieron lecciones a los socialistas que no parecen haber aprendido del todo. También sancionan los encuestados al PSOE en la línea de flotación de su llamado ‘escudo social’, porque el 76 por ciento considera que el Gobierno no está haciendo todo lo posible por bajar la factura de la luz, un agujero negro que se come las subidas del salario mínimo y los bonos-regalo a los jóvenes. Este juicio ciudadano es letal para un Ejecutivo que hace bandera de proteger a los más vulnerables y que, cuando sus partidos estaban en la oposición, pedían a gritos la dimisión de Mariano Rajoy porque la luz se encareció un 8 por ciento. Ahora, los ministros podemitas están perdidos en su doble lenguaje, porque ahí siguen, amarrados al sillón, fichando como asesora a una condenada por el Tribunal Supremo, pero tragando con la factura de la luz y la reforma laboral del PP.

Y ante esta radiografía tan negativa que hacen los ciudadanos y que dibuja claramente la encuesta, ¿qué ofrece Sánchez? Bien poco más que la cháchara mitinera en que convirtió su discurso de clausura del XL Congreso Federal del partido, que consolida la impresión de que el presidente del Gobierno está absolutamente alejado de la realidad. Ni palabra del crecimiento de la inflación, de la subida astronómica del precio de la luz y los combustibles, ni del alarmante aumento de las familias en riesgo de pobreza extrema, ni por supuesto ninguna receta para mejorar el panorama. Solo una reivindicación genérica de la socialdemocracia y sus virtudes y el propósito de derogar la llamada ‘ley Mordaza’ de Rajoy -que por otra parte no se ha cansado de aplicar él durante la pandemia- y la reforma laboral, ese tótem de la izquierda, que su vicepresidenta primera se niega a dinamitar. Y ni palabra de su inconstitucional gestión de la pandemia, allanando derechos fundamentales de los ciudadanos y del Congreso, donde reside esa voluntad popular que, vista la encuesta y su disparatada gestión, ya no le quiere en La Moncloa.