Editorial ABC: La reconstrucción no puede ser una oportunidad perdida

Si el daño infligido por la pandemia y las políticas del Gobierno al tejido económico ha dejado en suspenso la actividad de miles de pymes, las grandes compañías del Ibex -con unas pérdidas acumuladas de 8.000 millones de euros en 2020- se han visto obligadas a realizar unos ajustes laborales que van a dejar en la calle a unos 18.000 trabajadores y a destruir unas bolsas de empleo que ya no volverán a ser cubiertas. Es en este escenario de crisis generalizada y traumática donde surge la oportunidad que representa la gestión de los fondos de ayuda de la UE para emprender la reconstrucción de una economía no solo devastada, sino necesitada de reformas estructurales y de nuevos sectores productivos que proporcionen riqueza y empleo. Sin embargo, los antecedentes del Gobierno en la distribución de ayudas -con experiencias como la de Plus Ultra- representan una señal de alerta ante el riesgo cierto de una nueva era de despilfarro, improductividad y pobreza.

Ver comentarios (0) Reportar un error