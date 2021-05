El PSOE es importante, el sanchismo no

Editorial ABC SEGUIR Actualizado: 08/05/2021 23:41h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El PSOE es un partido con un indudable arraigo en nuestra democracia desde la Transición y su papel ha de seguir siendo relevante. Sin embargo hay muchas diferencias entre la socialdemocracia constructiva y el sanchismo, entre el socialismo moderado de los pactos de Estado y el cortijo que ahora purga a dirigentes históricos por discrepar. Sánchez ha creado un PSOE a su imagen y semejanza, y es irreconocible. Tanto, que culpa a los votantes de no saber votar solo porque no le adulan como esos sumisos dirigentes de los que se ha rodeado. El PSOE, su militancia, no merece que Sánchez la maltrate más. Ha recibido un aviso en Madrid, como ha señalado Felipe González. La socialdemocracia es importante para esa mitad de españoles que se definen progresistas y que no están diagnosticando este proceso autodestructivo. No es bueno para España que el partido del Gobierno entre en guerra civil, y por eso ese PSOE pragmático y solvente debería forzar a Sánchez a corregir ese rumbo.