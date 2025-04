Editorial ABC: El PSOE desafía al Supremo para proteger a Podemos

El rodillo que la izquierda impuso ayer en la Mesa del Congreso, para impedir que se cumpla la sentencia que inhabilita al diputado de Podemos Alberto Rodríguez, es la demostración de que se empieza a imponer una ‘justicia social’ de autor para suplantar la legalidad. Si alguien de Podemos es condenado por un delito que no reconoce, basta con negarse a cumplir el fallo, aplicar ese rodillo y que la Mesa le permita mantener el escaño. La izquierda no solo está dando por superada la legalidad desafiando al Supremo, sino que además usa la soberanía nacional como escudo para interpretar a su manera qué delitos son válidos y cuáles no, a conveniencia. No es una cuestión de dudosa interpretación técnica, sino de ejecución de una sentencia firme cuyo cumplimiento no depende de una votación. Este proceso de ‘podemización’ de la ley les acerca a la insumisión, y nos acerca como democracia a un arriesgado conflicto de competencias entre poderes del Estado. Si el diputado inhabilitado por agresión hubiese sido de la derecha y se resistiese a irse, el acoso sería brutal. Pero con Podemos vale todo. Es la nueva normalidad.

