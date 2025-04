Editorial ABC: Vox se excede con su lema en la campaña de Madrid

La polémica imagen utilizada por Vox como señuelo electoral en Madrid, en la que insinúa que un menor inmigrante, un mena, genera un gasto de 4.700 euros al mes mientras un jubilado español cobra 426 euros de pensión, difícilmente podrá ser interpretada como un ilícito penal de odio racista. La izquierda está en su derecho de denunciarlo, y la Fiscalía, en su deber de investigarlo. Pero siendo realistas, la cuestión no parece que vaya a tener mucho recorrido jurídico. En cambio, sí lo tiene en términos políticos porque ni la forma y el fondo del mensaje son los idóneos, ni el lema es el más aconsejable para mantener un debate público constructivo sobre los problemas de la inmigración. Lamentablemente, la demagogia suele tener cierto recorrido y aceptación en política, pero en este caso el discurso de Vox no se corresponde con la realidad. La sobreactuación a menudo conduce a manipular conceptos y a exacerbar ánimos, y ahora Vox se ha excedido. No ha acertado.

