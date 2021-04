Cordones sanitarios y farsa

Editorial ABC SEGUIR Actualizado: 28/04/2021 21:46h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La angustia electoral de la izquierda madrileña ha confirmado lo que los politólogos advierten en los últimos tiempos: si todo es fascismo, nada es fascismo. En esta última fase de la campaña, el argumento reincidente del PSOE, Más Madrid y Podemos para captar votos es que vienen los fascistas, pero los madrileños miran a su alrededor y no ven fascistas, y menos aún «nazis a cara descubierta». La desconexión de la izquierda con la realidad social de Madrid es su gran déficit político y la explicación de sus escasas expectativas el 4 de mayo. Los ciudadanos no se sienten reconocidos en ese manido llamamiento al antifascismo y a los cordones sanitarios, más propio de los años treinta del siglo pasado que del Madrid de 2021. Y el argumento es menos creíble aún si quienes pretenden ser el banderín de enganche de esa cruzada antifascista tienen un acreditado historial de justificación, comprensión e incitación material a la violencia. Pablo Iglesias exhibe su impostada indignación por una violencia fascista que nunca concreta, y que jamás ha vivido en su cómodo aburguesamiento político, mientras le persigue la hemeroteca de sus apologías de ETA, su apoyo a las agresiones a la Policía, su camaradería con Arnaldo Otegui, o su defensa de un delincuente como Pablo Hasel. Esta izquierda que tanto se lamenta está políticamente asociada a lo más parecido al fascismo que hay en España, que es el independentismo y su más puro supremacismo etnicista.

El cordón sanitario contra Vox no es la manifestación de la pureza virtuosa de la izquierda, sino de su cinismo ante una previsible derrota. El hecho de que no lo pusiera en práctica contra Bildu y ERC demuestra además que no es más que una trampa al ciudadano, pero también una excusa para deslegitimar el resultado electoral en Madrid. No sería la primera vez que la izquierda lo hiciera. Como tampoco es Vox el primero en recibir la amenaza de un cordón sanitario. Lo ejecutó la izquierda contra el PP, con el separatismo de la mano de Rodríguez Zapatero a partir del ‘Pacto del Tinell’ en 2003, y después en el Congreso, tras la victoria del PSOE en 2004.

La sensibilidad antifascista de la izquierda es un bulo porque es solo la etiqueta de su resistencia antidemocrática a tener oposición, y a no ganar un poder sobre el que cree tener un derecho natural inalienable. Es cierto que en otros países hay pactos muy legítimos para evitar que gobierne la extrema derecha, pero al margen de que el concepto de extrema derecha no es homogéneo en toda Europa, esos acuerdos están formados desde la moderación por conservadores y socialdemócratas -lo que ya no es el PSOE-, que convergen en no secundar ningún populismo, incluido el de extrema izquierda. Aquí el PSOE hace lo contrario y se alía con partidos comunistas y secesionistas, y no se plantea acercamiento alguno al PP. ¿Qué veto a Vox es creíble si lo apoya Podemos? El partido de Pablo Iglesias hace profesión pública de apoyo a la sedición, incita ataques a la Monarquía, justifica a delincuentes como Alfon o Rodrigo Lanza, y envenena la convivencia azuzando a sus seguidores contra sus adversarios con escraches o con adoquines. Ningún populismo es bueno, y ningún extremo aporta serenidad, moderación y sensatez a la convivencia social. Pero para adherirse a planteamientos como los cordones sanitarios hay que tener autoridad moral y ser coherente. Y la izquierda, ni tiene lo uno ni es lo otro. Por eso, los llamamientos a estas medidas excluyentes y deslegitimadoras del voto en libertad son una farsa con la que pretenden limpiar la conciencia de su sectarismo de trinchera.