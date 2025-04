Editorial ABC: El Consejo de Estado delata la inacción de Sánchez

El Consejo de Estado ha retratado al Gobierno en su inacción para desarrollar alternativas legislativas al estado de alarma y poder luchar mejor contra la pandemia. Tras una consulta del Ejecutivo sobre si procedía o no recurrir una ley aprobada por la Xunta de Galicia en materia sanitaria, el Consejo de Estado afea al Gobierno que no haya sido capaz durante un año de legislar al respecto. De hecho, Pedro Sánchez se ha limitado a gobernar por decreto a sabiendas de que la ley de salud pública de 1986 es insuficiente para abordar medidas restrictivas de libertades como las que afectan a los ciudadanos. La sugerencia, lógica y anticipada ya por otros partidos como el PP hace meses, es que se proporcione a las autoridades sanitarias autonómicas «el mejor marco jurídico posible para afrontar» pandemias porque la ley presenta numerosas carencias. Sánchez siempre hizo caso omiso. Ahora, ya lo sabe también por escrito, y por el máximo órgano consultivo del Estado. No es poco.

Ver comentarios (0) Reportar un error