Editorial ABC Economía: El gráfico de la realidad

Los gobiernos del PSOE se caracterizan, entre otras cosas, por sus nefastos resultados en materia de empleo, ya que sus distintos mandatos a lo largo de la democracia han concluido con una tasa de paro más alta de la que se encontraron a su llegada al poder, tal y como recordó la cabeza de lista del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante el debate electoral que celebró TVE el pasado martes. Por mucho que los socialistas pretendan negar esta evidencia con todo tipo de excusas y falacias, los datos son los que son y no dejan lugar a dudas. Si el Ejecutivo de Felipe González se saldó con más de cinco puntos adicionales de paro, hasta superar el umbral del 22 por ciento, el de Rodríguez Zapatero fue aún peor, puesto que al término de su presidencia dicho índice se había duplicado. Por el contrario, los dos gobiernos de José María Aznar redujeron el desempleo a la mitad, dejándolo en el 11,5 por ciento, mientras que Rajoy abandonó La Moncloa con una tasa siete puntos inferior a la que recibió en herencia, tras revertir la mayor destrucción laboral de la historia reciente.

Estos resultados no son casuales, como tampoco lo es el hecho de que Extremadura y Andalucía, tradicionales feudos socialistas, sufran un paro muy superior a la media nacional desde hace largo tiempo. La firme apuesta del PSOE por la rigidez laboral, el desmesurado activismo sindical, el clientelismo político, la elevada presión fiscal y las constantes trabas al crecimiento empresarial siempre termina igual, dificultando la creación de riqueza y empleo. La receta que ofrece Pedro Sánchez no es diferente. Sus manidas «políticas sociales» significan justo lo contrario, ya que no hay nada más antisocial que el paro.