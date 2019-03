Divorcio tardío

Luis Ventoso Actualizado: 07/03/2019 00:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Conocí una vez a un pintoresco prohombre de verbo barroco y gusto por epatar. A una edad provecta, y contra pronóstico, acababa de divorciarse de su mujer tras muchísimos años de casado (como saben, el matrimonio es esa empresa que es tan dura que hay que sobrellevarla entre dos). En su círculo social, el rumor de su separación había generado un runrún de habladurías, lo que dio pie a un comentario ocurrente por parte del personaje: «Cuando la gente me pregunta “¿cuándo te has divorciado?”, a todos les respondo lo mismo: ¡Tarde!». Aquel chascarrillo me ha venido a la cabeza ante el divorcio de Soraya Rodríguez y el PSOE, que es lógico, tratándose de una persona que quiere a su

