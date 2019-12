Dinamita a nuestra diplomacia

Luis Ventoso SEGUIR Actualizado: 20/12/2019 00:07h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El independentismo catalán no es mayoritario. Pero sí astuto y diligente en la defensa de su causa, en la que trabajan de sol a sol con la fe del carbonero. Ante la torpeza miope del Estado, durante años desviaron fondos públicos para defender internacionalmente su milonga, que es la siguiente: 1.- Un pueblo oprimido y expoliado (que casualmente se ha convertido en el más rico del supuesto país opresor y disfruta de un autogobierno único). 2.- Un pueblo que merece la autodeterminación (figura que no existe en derecho internacional salvo para situaciones coloniales). 3.- Un pueblo que suspira masivamente por la independencia (cuando la verdad es que hasta las encuestas sesgadas del Gobierno catalán reconocen que el independentismo no es

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Eso pinchará

Eso pinchará ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC ¿Trinca el PNV? Pelillos a la mar

¿Trinca el PNV? Pelillos a la mar ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Eneko y la no-España