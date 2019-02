La dignidad cambiada

Salvador Sostres Actualizado: 25/02/2019 00:05h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Inés Arrimadas fue ayer a Waterloo a decirle a Puigdemont que no existe la república catalana, pero certificando a la vez, con su visita, que algo hay, porque si no, no habría ido. En la habitual sobreactuación de Ciudadanos, que intenta presumir en sus escenificaciones de aquello que es incapaz de ganar con sus políticas, fue doña Inés a gritar a las puertas de una casa, como los energúmenos a los que nunca me cansaré de repudiar. Y consiguió lo que ni toneladas de propaganda independentista habían logrado: que la dignidad, ni que sólo fuera por un instante, cambiara de bando. De un lado, nuestra democracia convertida en una histérica, rebajada en la calle a escrache de megáfono y pancarta.

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Lo que no tiene recambio

Lo que no tiene recambio ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Dos maneras

Dos maneras ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC A ganar