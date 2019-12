¿Diálogo o trampantojo?

José María Carrascal SEGUIR Actualizado: 11/12/2019 07:49h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Más de tres horas han necesitado las delegaciones del PSOE y de ERC en dar a luz un magro comunicado -apenas unas líneas- donde lo único claro es que no están aún de acuerdo, pero esperan alcanzarlo. La atmósfera es «cordial» y «avanzan en la definición de los instrumentos necesarios para encauzar el conflicto político catalán», prosa barroca que hace sonar los timbres de alarma al ser la que suele usar la camelancia, así que conviene estudiarla con lupa. Si avanzan, es que todavía no los han encontrado, lo que confirma que siguen buscándolos e incluso ven difícil encontrarlos antes de navidades, como quería Sánchez, amante de los golpes de mano. Mientras, los republicanos catalanes no tienen prisa y, menos,

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La segunda Transición

La segunda Transición ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Los niños al poder

Los niños al poder ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Cuadratura del círculo