Después de la lluvia

Seguir Gabriel Albiac Actualizado: 14/10/2019 10:03h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hay condena. Y no me preocupa a mí que sea mayor o menor su cuantía. Me preocupa que se cumpla. Porque vivimos en una democracia, cuando menos extraña. Que a los golpistas de 2017 les hayan caído penas de cárcel entre 9 y 13 años en vez de veintidós es, sin duda, importante. No lo es tanto, si uno toma en consideración la edad que debe tener ahora un Junqueras. Entrar a los cincuenta en presidio y salir pasados los sesenta es haber perdido el último tren de la vida. Más lo habría perdido, de salir septuagenario. Pero un mazazo así, aun en su cifra menos alta, marca el fin de un individuo. Son las reglas del juego: en un

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Voto robado

Voto robado ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Marlowe en la Gran Vía

Marlowe en la Gran Vía ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Hong Kong en el crepúsculo