La desfachatez infinita de Ábalos

Ramón Pérez-Maura SEGUIR Actualizado: 20/11/2019 01:02h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Resulta inverosímil el grado de hipocresía que rige el que muy bien ha sido bautizado en estas páginas por Álvaro Martínez como Partido Sanchista. Ahora resulta, según José Luis Ábalos, secretario de Organización del partido gobernante y segundo en el escalafón del mismo, que los ERE no tienen nada que ver con el PSOE porque los condenados no son militantes. O sea, que el PSOE no tiene nada que ver con que ocuparan la Presidencia de la Junta de Andalucía ni con todos los cargos que ostentaron los 19 condenados. Eran cargos públicos por casualidad. Y usted, querido lector, y yo somos para el ministro Ábalos completamente imbéciles. Resulta que sólo los cuatro condenados más relevantes han ocupado cargos de

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión