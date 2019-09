EDITORIAL ABC La desaceleración llega a la vivienda

El moderado crecimiento del mercado inmobiliario con que comenzó el año ha dado paso a un brusco frenazo en la compra-venta de viviendas, que en el segundo trimestre cayó un 7 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior. La nueva ley hipotecaria -cuyos costes no han tardado en ser repercutidos por las entidades financieras a sus clientes, pese a la demagogia y el electoralismo con que actuó el Gobierno socialista-, la incertidumbre provocada por la inestabilidad política y el temor, más que fundado, a la desaceleración económica han contribuido a invertir la tendencia en un sector que marca, como pocos, el índice de confianza de los consumidores en la marcha de la economía.

A las previsiones que adelantan para los próximos meses una drástica reducción del ritmo de crecimiento, por debajo incluso del 2 por ciento necesario para generar empleo, como anunció hace unos días el Banco de España, de nuevo ignorado por La Moncloa, se une el temor de inversores y ahorradores a un cambio de ciclo que viene a frenar y aplazar sus decisiones de compra. A esta desconfianza, sensible ya en el mercado inmobiliario y latente en la demanda interna que dinamiza nuestra economía, hay que añadir señales de alerta como la del aumento de la morosidad en los créditos al consumo. El Ejecutivo de Pedro Sánchez quizá tome nota para adecuar sus previsiones y su cuadro macroeconómico a la nueva coyuntura, pero el discurso populista no cambia, aún menos en una campaña electoral que se prolonga desde hace meses y en la que las promesas irrealizables, cuando no lesivas para el interés general, se acumulan para trazar un escenario imaginario que no se corresponde con la realidad y que solo conduce al desastre y la frustración. En esto tiene experiencia el PSOE.