Derrumbe institucional

Juan Manuel de Prada

Afirmaba José María Pemán, con su finura y gracia incomparables, que la separación de poderes no fue otra cosa sino un arreglito o componenda que hizo el buen sentido inglés para solucionar la revolución que decapitó al Rey Carlos I y evitar que los poderes se pelearan, dándole un poco al Rey, otro poco al Parlamento y otro poco a los jueces. El invento -proseguía Pemán- no tiene más enjundia que el arbitrio expeditivo del guardia urbano que separa a unos borrachos que se están zurrando a la puerta de un burdel. Pero en España a los poderes no basta con separarlos; más bien habría que divorciarlos y ponerles orden de alejamiento, para evitar que se despedacen entre sí. Son

