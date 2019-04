La derecha: ¿cuál mensaje?

Seguir Álvaro Vargas Llosa Actualizado: 14/04/2019 00:18h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

¿Ee la fragmentación el problema que enfrenta la derecha española de cara a las elecciones del 28 de abril? No lo tengo tan claro. Según las encuestas, las izquierdas -el PSOE y Podemos- suman cerca de once millones de votos y el espectro que va del centro a la derecha nacionalista pasando por la derecha liberal-conservadora abarca algo parecido. Se me antoja que esto es más importante que la ley d’Hont para entender por qué la oposición no logra todavía, a menos que todos los sondeos estén equivocados, una superioridad que le permita formar gobierno.

A primera vista, es insólito que un PSOE que se ha corrido tan a la izquierda y un Podemos que ha perdido el encanto regenerador

