La demagogia barata cuesta cara

Seguir María Jesús Pérez Actualizado: 17/07/2019 23:35h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Lo que funciona en España a las mil maravillas -que se lo digan si no al presidente Sánchez y su maquinaria «marketiana»- no tiene por qué funcionar más allá de nuestras fronteras. De hecho, no funciona. Y si las decisiones o declaraciones se enmarcan en un contexto de pura demagogia y aplicación ideológica en clave electoral, apaga y vámonos. Eso es lo que está ocurriendo en los últimos tiempos -aunque son comportamientos repetitivos a lo largo de la Historia- con muchos asuntos que trascienden a lo puramente doméstico. Y eso es muy peligroso para los intereses de España.

Pues bien, estos días se están cebando con la dichosa tasa Google. Un impuesto que se ha quedado en el limbo tras

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión