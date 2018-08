Delitos nominales

Francisco Robles

A falta de pan, buena es la palabra torta. Los revolucionarios posmodernos de móvil y sofá se han quedado en la carcasa del nominalismo. Si no puedes cambiar la realidad, entra a saco en la estructura formal del lenguaje. Chomsky en estado puro. Este proceso va más allá del eufemismo, esa llave maestra del lenguaje que puede convertir las pérdidas de una empresa o del Estado en algo tan paradójico como el crecimiento negativo. Si el eufemismo fue, al principio de esta moda, algo típico de la burguesía biempensante, ahora se ha convertido en la gran herramienta de la corrección política para imponer sus postulados. De ahí la caída del prefijo que servía para indicar el sentido del trayecto para convertir a todos los pasajeros de una patera en migrantes. Como si se pudiera ir de un sitio a otro sin salir de ninguna parte y sin llegar a ningún lado.

Es curioso que esta avalancha de la corrección política no haya llegado hasta las orillas sectarias del independentismo golpista. Si Torra amenaza a la democracia y a la ley, vulgo el Estado, la ministra Calvo sale en su defensa para eximirlo de responsabilidad. Hacen falta hechos para acusarlo, no palabras. Sin embargo, la misma ministra de Igualdad blande continuamente la espada flamígera que acusa de sexista a todo el que no retuerza el principio de economía del lenguaje con el todos y todas, el ellos y ellas, o el imposible nosotros y nosotras.

Está visto y comprobado que el entramado lógico no se sostiene. Pero eso les da igual. Un presidente apoyado por los enemigos de la Constitución es un hombre de paja en manos de los que quieren destruir el Estado que le da el ser político al cargo que ostenta Sánchez. Ahí está la madre del cordero. O el padre de la cordera. Lo demás son pamplinas para distraernos. Prestidigitación trufada de demagogia. Utilización torticera de los justos y necesarios derechos de la mujer con fines electorales. Que nadie se llame a engaño, porque el ministerio de doña Carmen es un trampantojo destinado a llevar la atención a esas zonas de debate donde el PSOE se siente seguro.

Si doña Carmen y su jefe Sánchez –usted perdone, pero el heteropatriarcado es así– creen en la Igualdad al estilo de los revolucionarios de 1789, el golpista Torra estaría acusado de apología de la sedición. O de golpismo puro y duro. Solo hay que ver las reacciones de esta izquierda que babea ante los nacionalistas, cuando el ataque verbal a la democracia viene del otro lado. Pero si el huevo de la serpiente lo incuba el independentismo insolidario, entonces no vale el lenguaje como cuerpo infecto que se ha de combatir.

Esta forma de desigualdad es algo insoportable para el progresista que no tiene más remedio que practicar el muy racionalista credo jacobino. Todos iguales ante la ley y el presupuesto, ante los servicios sociales y escolares. Eso es la izquierda de verdad, y no está sumisión al sectarismo insolidario de los ricos que quieren comer aparte para comer más, como señala la vieja guardia de este PSOE liderado por un presidente débil que no tiene empacho alguno a la hora de poner en almoneda los fundamentos del Estado social que debería defender. Pero quien no es dueño de su origen jamás podrá serlo de su destino.

La paradoja está servida. Un funcionario puede ser sancionado por no aplicar la absurda duplicación del género gramatical. Mientras tanto, un presidente autonómico puede desafiar a la ley y la democracia sin que le ocurra nada. No le busquen explicación racional, porque se trata de algo aritmético. Dime quién te votó en la investidura y te diré quién eres. O a quién te debes.

Francisco Robles Articulista de Opinión