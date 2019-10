Tribuna abierta El delito está en pifiarla «Hablar de un delito de golpe consumado es casi una contradicción en los términos, porque el éxito tiene la consecuencia milagrosa de borrar todo rastro de criminalidad»

Golpes de Estado ha habido muchos, no sólo en América del Sur, y cada uno de su padre y de su madre, hasta el grado de que no resulta posible elaborar una teoría que, al modo de los tipos ideales de Max Weber, sirva para explicarlos con carácter general. El libro canónico, el de Curzio Malaparte (1931), no consiste sino en una crónica de ocho de ellos: los que el autor consideró más interesantes.

Los hay desde dentro (los «autogolpes» del presidente elegido y que luego se vuelvo autócrata) o desde fuera. Con violencia, lo que sea que eso signifique, o sin ella. Pero la clasificación más relevante es la que distingue si triunfan (o sea, los que terminan consiguiendo

