Decálogo del centro-derecha «La auténtica defensa de la unidad de España cree en la diversidad y la descentralización»

Álvaro Vargas Llosa

Propongo, para el centro-derecha español, el siguiente decálogo:

1. La identidad individual antecede a las otras. Es la única forma de que una sociedad aplique la igualdad ante la ley y el colectivismo no imponga privilegios bajo el pretexto de corregir injusticias. Que haya habido grupos discriminados no se debe a que carecían de privilegios, sino a que no todos los individuos eran iguales ante la ley.

2. La exacerbación de los «derechos» ha instalado la idea de que cualquier grupo puede extraer una renta «solidaria» a costa de los demás. Las sociedades que han sabido combinar bien los derechos y las responsabilidades, y por tanto depender del esfuerzo de todos sus habitantes excepto una minoría por impedimentos legítimos, son

