Los daños de la huelga del taxi

El resultado de las protestas del taxi en Madrid y Barcelona ofrece un notorio contraste que pone a la Generalitat como la administración que ha claudicado ante el chantaje y la violencia. Mientras el Gobierno de Madrid ha sabido entender que la opinión pública estaba ganando a la estrategia bronca de algunos líderes del taxi, el Gobierno catalán ha sellado otra derrota del civismo y la libertad. Miles de conductores de VTC han perdido su puesto de trabajo. Cataluña queda asociada a la protección de un gremialismo digno de otros tiempos. La libertad de empresa ha sido sacrificada en aras de un monopolio difícilmente explicable en la actualidad. La hostilidad de formas y conductas de sus líderes ha dañado la imagen del taxi. Y hay un riesgo cierto de que las empresas de VTC reclamen a la Administración catalana indemnizaciones multimillonarias por el cambio súbito de las condiciones legales de sus servicios de transporte.

El desafío del taxi no se ha dirigido tanto a las autoridades como a los ciudadanos, que en Madrid acabaron buscando alternativas, aumentando la demanda de VTC, acostumbrándose a la ausencia de taxis y hasta apreciando la mejoría del tráfico en la ciudad. Cataluña no debe acostumbrarse a que las decisiones de sus gobernantes se traduzcan en la fuga de empresas y en la pérdida de libertad económica. Con la huelga del taxi se han puesto de manifiesto dos formas de entender la política y de atender a la sociedad, la del Gobierno madrileño y la del catalán. Además, el repliegue del taxi en Madrid, aunque no suponga la renuncia a demandas justas, demuestra que ya no es momento de poner limitaciones desproporcionadas a la libre competencia y que, en una economía de mercado es el ciudadano quien decide a quién recurre para recibir los bienes y servicios que satisfacen sus necesidades.