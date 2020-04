Testimonios del coronavirus Carta de un inmigrante que votó a Sánchez: «Lo que me ha desbordado es la gestión de este mal, por lo tarde de su reacción y por el caos» «Yo no quiero un Presidente que me hable bonito y me dé un mitin, yo quiero uno que actúe, que baje al campo y al ver el sufrimiento tome decisiones de cara a esta pandemia, no de cara al voto»

Un respiro con Mingote. Los discursos del presidente

Juntos superaremos la pandemia Contarles el drama de amigos, allegados y gente anónima por este mal es redundante, pero quiero dirigirme a la clase política. Soy inmigrante y pobre, pero tengo derecho a voto. Se nos dice que hay que votar al partido de los trabajadores por nuestra condición, pero agradeciendo a mis padres tengo educación y sentido común. Por nuestro modelo democrático hay que elegir a los partidos con su equipo, sin poder seleccionar a las personas, lo que es una pena, porque me gustaría hacer mi propia elección y que cada voto sea un punto indiferentemente al lugar en el que vivas. Voté a Sánchez por la propuesta de diálogo y unión, pero la primera decepción me la llevé cuando pactó con Pablo Iglesias, que no con Podemos, que allí se puede rescatar a mucha gente válida, y luego con separatistas de diversos colores que buscan la división y por ende debilidad sacando provecho de estas situaciones, que es su principal cometido. Lo que me ha desbordado es la gestión de este mal que nos azota, y no solo por lo tarde de su reacción, sino también por el caos con que ha llevado adelante esta situación, las compras equivocadas, la logística, no tener un único protocolo de actuación y los problemas en el recuento de los fallecidos. Dicho esto, llegamos a que el modelo autonómico en salud y educación no funciona por la desigualdad que generan. La prueba está en estos momentos de caos. Yo no quiero 500 euros, yo quiero trabajar, no quiero depender de nadie, quiero que estén junto a las empresas dando facilidades para la contratación. Gestión nefasta. Y si ocultan algo, mal, porque los datos saldrán, tenemos sentido común y cerebro para hacer un promedio de muertes para darnos una idea. Todo saldrá y se pedirán responsabilidades. Yo no quiero un Presidente que me hable bonito y me dé un mitin, yo quiero uno que actúe, que baje al campo y, una vez allí, seguro que abre los ojos al ver el sufrimiento y toma decisiones de cara a esta pandemia, no de cara al voto. En momentos como este se echa de menos a Rajoy, un tipo parco en palabras que no vendía, pero que tomaba decisiones y que levantó un marcador que "papá Noel" Zapatero le había dejado perdiendo, consiguió empatar el partido y empezamos remontar, a crecer con trabajo todos juntos hasta que se tuvo que ir. Ahora toca estar unidos, y volveremos. * Danilo Deivi Becerra Díaz vive en Madrid.

