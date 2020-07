Testimonios del coronavirus Carta de una joven emigrado: «No queremos paguitas, queremos formar una familia en nuestro país» «En mi caso, que friso la treintena, se me han juntado dos crisis económicas que han marcado mi devenir personal y profesional»

Este año, con la pandemia, ha sido la puntilla. Supongo que para toda mi generación, que en estos momentos vive en una eterna minoría de edad. En mi caso, que friso la treintena, se me han juntado dos crisis económicas que han marcado mi devenir personal y profesional.

Hay muchos que se quedaron en España tras el crack de 2008, al poco de iniciar sus carreras universitarias. Otros, como yo, vimos en la emigración una vía de escape temporal. Siempre temporal. Ya voy por el séptimo año fuera de mi país, y este parecía que podría ser el definitivo. Hasta que ha llegado la nueva crisis, ahora por el coronavirus.

Una carrera, dos máster, tres idiomas y parece que no es suficiente para el terrible mercado laboral español lastrado por el nepotismo y el amiguismo. ¿Cómo puede ser que la oportunidad me haya llegado de cuatro países distintos y no del mío?

No me gustan las lamentaciones y seguiré luchando por mi futuro, faltaría más. No obstante, sí me gustaría poner el acento en el hecho de que España no tiene hijos, la gente formada se tiene que ir o conformarse con poner copas -ya ni eso-, y no hacemos más que discutir sobre el Ingreso Mínimo Vital. Oigan, ¡que no queremos paguitas, que queremos formar una familia en nuestro país! Fíjense qué revolucionario. A esto hemos llegado.

* Daniel Ruiz Miguel vive en Doha, Qatar.

