La Tercera Una cultura de la vida «One of Us nació, ya hace cinco años, lanzando una iniciativa de ciudadanos a escala europea. Esta pedía el respeto por los embriones humanos que se iban a abandonar, supuestamente a la “ciencia”, pero más bien a una tecnología sometida a las órdenes del mercado. Ahora, One of Us debe poner en pie una plataforma cultural europea»

Rémi Brague Actualizado: 10/10/2019 23:20h Del presidente Chirac, a quien Francia acaba de enterrar, los medios han retenido una frase: «¡La casa se quema!». Y esto es probablemente cierto para todo el planeta. Y es cierto, sin duda alguna, para la «casa común» europea. En los distintos aspectos de la crisis que está atravesando, no hay necesidad de repetir lo que es obvio. Excepto quizás por el hecho de que los síntomas más espectaculares pueden disimular realidades más profundas. Desde la izquierda, todo el mundo señala el «populismo», desde la derecha, la «invasión de migrantes», e incluso la «islamización». Son menos numerosos los que recuerdan que es el divorcio entre unas élites sordas y la «gente pequeña» y abandonada lo que provoca, como reacción, la

Derechos Humanos

Aborto

Bruselas

Europa

Cultura