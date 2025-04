Cuento de Navidad

Por fin han llegado los días de fiesta, de esa celebración que no se molesta en celebrar porque nunca le dijo nada. Cuando era un niño de barrio, criado entre estrecheces y descampados, soñaba con una Navidad como esta. Un apartamento de lujo en la ... mejor zona residencial, un ático desde el que pudiera contemplar su triunfo profesional y económico sobre los pobres desgraciados que seguían viviendo en su barrio de la infancia. Y lo ha conseguido. Anoche se preparó un güisqui de malta, una marca que no se puede encontrar en los supermercados donde los tiesos van a comprar licores como antídotos contra la miseria. Se puso música de Sinatra en el equipo de alta fidelidad que es fiel a sus gustos. Se asomó a la terraza. Quería sentirse como aquel diablo cojuelo de Vélez de Guevara que levantaba los tejados para fisgonear en las casas donde se sucedían el tedio y la rutina, las cena aburridas, los cuñados insoportables, los pavos grasientos, la chacina de segunda división, todo adornado con un sentimentalismo que no cuadraba con sus refinadísimos gustos literarios y gastronómicos.

A las ocho en punto de la tarde recibió una llamada telefónica. Era de noche y estaba solo. Había pasado el día con su enésima conquista amorosa. En realidad no se trata de amor, sino de algo mucho más superficial que calmaba su afán de éxito: el donjuanismo. La chica -metro ochenta, mirada de gacela, curvas ajustadas a los cánones del posmodernismo lisipeo- se había marchado para pasar la Nochebuena con su familia. Sonó el iPhone de última generación, el de las tres cámaras. No lo cogió. Era su hermana mayor. La única que le decía las verdades a la cara. Por eso la evitaba, una forma como otra cualquiera de conjugar el odio con la cobardía. Sintió que le jodió la noche aquella llamada. Que ya no podría tomarse el güisqui tranquilamente mientras picaba un poco de beluga, unas virutas de ibéricos, algo para entretener el estómago antes de irse al día siguiente rumbo a la casa situada junto a la estación de esquí en el Pirineo donde se refugia en invierno. Fue débil. Devolvió la llamada. La voz de la hermana apenas se escuchaba. Una tormenta de gritos infantiles, de risas, la televisión a pleno pulmón emitiendo villancicos que le arañaron el miocardio de la memoria.

-Ya sé que estás solo, no puedes disimular, hermanito, te conozco como si te hubiera parido, la pobre mamá me encargó de que te criara porque ella no podía con tantos hijos, yo era la mayor y tú el benjamín, por eso no he tenido más remedio que llamarte, porque esta noche no puedes pasarla solo, porque mi piso no es tu apartamento de lujo, ni mi frigorífico tu despensa, pero esta noche te vas a comer mi pavo y vas a recordar a qué sabe la mortadela, y no hace falta que traigas nada, ni vinos de reserva ni champán del bueno, porque lo único que quiero es que vengas tú.

A esta hora del día de Navidad, el apartamento está vacío. No suena la música de Sinatra. En una mesa olvidada, dos dedos de güisqui de malta colorean un vaso de cristal de Bohemia.