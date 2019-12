Cuento de inocentes

Ignacio Camacho SEGUIR Actualizado: 27/12/2019 23:55h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Presidente, no hay nada que hacer». La cara de Carmen Calvo estaba demudada al entrar en el despacho. «La Abogacía no traga, y los letrados amenazan con un plante público si se les impone el criterio. En Esquerra se han enterado, no sé cómo; he hablado con Aragonès y dice que nos olvidemos de la investidura. Es más, van a convocar una manifestación para el domingo exigiendo la libertad inmediata de Junqueras. Se han vuelto locos». Sánchez no dijo nada; apretaba los labios con esa expresión suya de contrariedad que presagia cualquier cosa. Al cabo de unos minutos pidió a la vicepresidenta que lo dejara sólo y ordenó a su secretaria una llamada urgente: «Ponme con Pablo Casado. Ya.»

