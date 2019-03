El cuento de la buena pipa

Seguir José María Carrascal Actualizado: 31/03/2019 00:01h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Para mis lectores no habrá sido una sorpresa el último acto del Brexit en el Parlamento inglés que no ha resuelto nada. Al revés, ha complicado las cosas aún más de lo que estaban. Los ingleses quieren salir de la Unión Europea. Pero no quieren irse por las buenas, o malas para ellos. Algo como el lamento del poeta a su amada «me voy, me voy, me voy, pero me quedo». Listos que son. Se lo he explicado mil veces: quieren quitarse de encima los compromisos comunitarios -aceptar la normativa europea y el libre tráfico de personas-, pero mantener lo que les interesa: el libre tráfico de mercancías y productos financieros. Es lo que vienen intentando desde que, en 2016,

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC ¿Quién ganará?

¿Quién ganará? ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Un tal López

Un tal López ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Iglesias ha vuelto

José María Carrascal Articulista de Opinión