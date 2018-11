Las cuentas de Pedro Sánchez

José María Carrascal

Seguir Actualizado: 04/11/2018 00:24h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A Pedro Sánchez no le salen las cuentas, y no me refiero sólo a las económicas, sino también a las políticas. De lo que tenemos que alegrarnos los españoles, pues, de salirle, podría significar una nueva recesión para España y, mucho más grave, su ruptura. Cargos muy graves, lo sé, pero mucho más graves serían sus consecuencias.

Hace unos cortos días de otoño, Albert Rivera preguntó, no una vez, sino dos, a Pedro Sánchez si había prometido a los líderes nacionalistas catalanes el indulto en caso de ser condenados. Las dos veces, el presidente del gobierno se salió por los cerros, no ya de Úbeda, sino de los Alpes, para no contestar. Y ya saben ustedes: «el que calla otorga».

Regístrate en ABC y disfruta de la mejor opinión y análisis Es gratis, fácil y rápido. Pincha en el botón azul para crear tu cuenta con tu correo electrónico y una contraseña.

Actívala en el enlace que te enviaremos por correo electrónico y disfruta de nuestra Opinión sin restricciones. Regístrate en ABC * Si ya estás registrado, inicia aquí tu sesión y navega siempre bajo registro para leer ABC sin límite. Y además, hoy, en ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Me encanta... Antonio Burgos Del relativismo al sabotaje Ignacio Camacho La ultraderecha Álvaro Vargas Llosa

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Alancear muertos

Alancear muertos ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Brasil, país del futuro

Brasil, país del futuro ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Cambio de hora

José María Carrascal Articulista de Opinión